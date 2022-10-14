Административный центр Наурызбайского района Алматы отключат от холодной воды

Административный центр Наурызбайского района города Алматы временно отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

18 октября с 09:00 до 17:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в мкр. Шугыла по пр. Алатау от пр. Абая до ул. Сабденова, в том числе жилые дома №340, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 342, а также здания районного акимата, прокуратуры, ЦОН, РОВД, городской поликлиники №36, детского сада №184, школы-гимназии №200.

В ГКП "Алматы Су" рассказали, что вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на объектах и сетях водоснабжения.