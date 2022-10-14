В Алматинской области откроют предприятие по заморозке плодоовощной продукции

В Алматинской области в скором времени заработает предприятие по производству и глубокой заморозке и хранению плодоовощной продукции. Крупный проект реализуется компанией ТОО "Frosco", созданной в 2019 году.

По информации специалистов компании, для реализации проекта привлекаются профессиональные менеджеры, обладающие знаниями и навыками в области стратегии, менеджмента, финансов, агрономии и инженерных технологий.

Стоимость проекта составляет около 2,9 млрд тенге с созданием 82 рабочих мест. Планируемый объем производства – 5700 тонн продукции в год. На сегодняшний день ведутся работы по доставке оставшегося производственного оборудования и подведению газа, – отмечают эксперты.

Инициаторы проекта планируют выращивать в открытом грунте такие культуры, как брокколи, цветная капуста, перец, сахарная кукуруза, а также закупать малину и вишню для глубокой заморозки. Выбор обусловлен устойчивым спросом и постоянным ростом цен на эти виды продукции. Кроме того, применение новых технологий позволяет повысить производительность работ и при достижении плановой урожайности снизить затраты на единицу выработанной продукции.

В производстве ТОО "Frosco" продукты будут сохранять практически до 95-98% натуральных и полезных свойств. При быстром замораживании образуются мелкие кристаллы льда, которые равномерно распределены по всей толще замораживаемого продукта. Вода почти без перемещения переходит в лед по месту ее нахождения до замораживания. При этом травмирующее действие кристаллов на клетки и ткани минимально. Таким образом, ультрабыстрое замораживание позволяет продукту сохранить максимум питательных свойств и витаминов.

Между тем со стороны местных исполнительных органов оказывается вся необходимая поддержка в претворении в жизнь нового проекта.

В целях развития предпринимательства, а также реализации инвестиционных проектов акиматом Алматинской области оказывается всестороннее содействие. Ведь создание благоприятных условий для инвесторов служит стратегически важным направлением работы руководства региона, – отметил советник акима Алматинской области Самат Ахилбеков.