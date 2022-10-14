Ферма в Акмолинской области обеспечивает молочной продукцией ближайшие регионы

Крестьянин Сергей Чепурной из села Запорожье Жаксынского района Акмолинской области занимается сельским хозяйством уже более 30 лет. До выхода на пенсию он управлял большим товариществом. И вот выйдя на заслуженный отдых Сергей Иванович не оставил любимое дело.

Он создал свое крестьянское хозяйство и открыл молочную ферму.

В регионе только за последние годы создали больше сотни животноводческих ферм, к тому же их просубсидировали на почти на 10 миллиардов тенге. Как отмечают местные власти, фермы показывают свою целесообразность и рентабельность, поэтому вложение средств в них дело далеко небезнадежное.

Сейчас у меня 50 дойных коров. Есть и другое поголовье, яйца производим в немалом объеме. Есть новые трактора, новое оборудование по производству молока, молочные изделий. Получил субсидии, кредиты. Потихонечку работаем, есть поддержка. Закупил быков производителей. Есть свои поля небольшие 1 700 гектаров пшеницы, посеяли суданку, получили урожай. Иметь свои поля в нашем деле важно, корма это основа для ведения молочного и мясного производства, - рассказывает глава крестьянского хозяйства Сергей Чепурной.

На ферме трудятся порядка 20 человек. Для многих созданы хорошие условия труда. Немаловажно и то, что ферма напрямую реализует свою продукцию в магазинах села и районного центра. Но как отмечает крестьянин, чтобы обращали должное внимание проблемам малым фермерских хозяйств. Часто небольшие, но крепкие и устойчивые хозяйства не могут нормально развиваться из-за отсутствия пастбищ, достаточной кормовой базы, гарантированных субсидий. Это в свою очередь оправдывает, ведь они будут в состоянии обеспечивать продовольственные рынки региона.

Всю производимую линейку молочных изделий у нас сразу же закупают. Это местный магазин, а также предприниматели из районного центра. То есть можно сказать от поля до прилавка. Цены поэтому небольшое, но продукция качественная. Что касается ведения хозяйства, то работаем на совесть. Будем увеличивать объемы производства, - делится глава крестьянского хозяйства.

Опытный сельхозник верит в светлое будущее страны, ведь за спиной тридцать неустанного труда. Фермер и его команда нацелены на результат. Это только начало, а такие фермеры как мы изменят будущее сельского хозяйства, - говорит Сергей Чепурной.

У крестьян большие планы, и главное они готовы доказывать это не на словах, а на деле.