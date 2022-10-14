Жаркие матчи выходных: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Очередной игровой отрезок регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой порадует матчами любимых клубов. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи.

"Алматы" – "Кулагер"

14-15 октября хоккейный клуб из южной столицы примет на своем льду петропавловский "Кулагер". Для "Алматы" текущий сезон является не самым удачным. Из 10 сыгранных матчей команда одержала только 3 победы. "Кулагер" же занимает 7 строчку, имея в копилке 5 побед. По мнению эксперта, клубы поделят очки по итогам двух встреч.

Прогноз: победу в первом матче одержит "Кулагер".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 5.90, Х – 5.10, П2 – 1.36

"Сарыарка" – "Снежные Барсы"

Спустя 12 сыгранных матчей карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка", титульным спонсором которого является Parimatch, на данный момент – неоспоримый лидер чемпионата, не проигравший ни одного матча. 15-16 октября "Орлы" встретятся со столичной командой "Снежные Барсы", которые расположились в самом конце турнирной таблицы. Константин Пушкарев уверен, что в этой встрече у "Снежных Барсов" нет ни единого шанса получить заветные очки.

Прогноз: победа "Сарыарки".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.03, Х – 13.00, П2 – 21.00