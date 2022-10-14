Жаркие матчи выходных: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022
"Алматы" – "Кулагер"
14-15 октября хоккейный клуб из южной столицы примет на своем льду петропавловский "Кулагер". Для "Алматы" текущий сезон является не самым удачным. Из 10 сыгранных матчей команда одержала только 3 победы. "Кулагер" же занимает 7 строчку, имея в копилке 5 побед. По мнению эксперта, клубы поделят очки по итогам двух встреч.
Прогноз: победу в первом матче одержит "Кулагер".
Коэффициенты от Parimatch:
П1 – 5.90, Х – 5.10, П2 – 1.36
"Сарыарка" – "Снежные Барсы"
Спустя 12 сыгранных матчей карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка", титульным спонсором которого является Parimatch, на данный момент – неоспоримый лидер чемпионата, не проигравший ни одного матча. 15-16 октября "Орлы" встретятся со столичной командой "Снежные Барсы", которые расположились в самом конце турнирной таблицы. Константин Пушкарев уверен, что в этой встрече у "Снежных Барсов" нет ни единого шанса получить заветные очки.
Прогноз: победа "Сарыарки".
Коэффициенты от Parimatch: