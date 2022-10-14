В сельском округе Аршалынского района сделали капремонт Дома культуры

В 2022 году в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" был произведен капитальный ремонт Тургеневского сельского Дома культуры Аршалынского района Акмолинской области.

В районном акимате уточнили, что подрядной организацией произведен ремонт кирпичной кладки с оштукатуриванием цементным раствором.

Фасад обшит металлосайдингом, установлены два крыльца с пандусом, прочищена канализация, промыта система отопления, установлен котел отопления, заасфальтирована территория, установлены тротуары из брусчатки и металлические ограждения, – сообщили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что Тургеневский сельский Дом культуры– единственный очаг культуры на селе. Здание 1971 года постройки, типовое, двухэтажное, проектной мощностью на 350 посадочных мес, требовало ремонта, и сегодня сельчане могут увидеть новый облик любимого здания.

Стоит отметить, что в сельском Доме культуры функционируют 6 творческих кружков: вокальный, хореографический, драматический, хоровой, кружок декоративно-прикладного искусства и домоводства, в которых принимают участие 66 человек. Штатная численность сотрудников составляет 6 единиц.

Произведя ремонт объекта культуры, улучшили условия работы специалистам, созданы необходимые условия для осуществления полноценного охвата культурно-досуговой деятельностью населения на качественном уровне и обновлена инфраструктура населенного пункта.