Токаев: Любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти

Выступая на саммите "Центральная Азия – Россия", глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи.

В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, профильным ведомствам и общественным организациям Центральной Азии и России необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу "для пресечения попыток посеять раздор и смуту".

Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей. Касым-Жомарт Токаев

Он с сожалением отметил, что "в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы". И это, как отметил президент Казахстана, "естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества".

Ранее Касым-Жомарт Токаев подвел итоги заседания Совета глав государств СНГ, который прошел в Астане под его председательством. Он отметил, что данное мероприятие стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.