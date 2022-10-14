Токаев: Любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти
Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи.
В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.Касым-Жомарт Токаев
По его словам, профильным ведомствам и общественным организациям Центральной Азии и России необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу "для пресечения попыток посеять раздор и смуту".
Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей.Касым-Жомарт Токаев
Он с сожалением отметил, что "в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы". И это, как отметил президент Казахстана, "естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества".
Ранее Касым-Жомарт Токаев подвел итоги заседания Совета глав государств СНГ, который прошел в Астане под его председательством. Он отметил, что данное мероприятие стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.