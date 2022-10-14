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Курсы валют на 15 и 16 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 476,70 тенге, снизившись на 2,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,54 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,48 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 466,14 тенге. На вчерашних торгах курс евро составил 464,20 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,5-480 тенге, евро – по 463-469 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

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