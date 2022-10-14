Контрабандный ввоз iPhone 14 пресекли в аэропорту Алматы

В Международном аэропорту Алматы пресечены попытки ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки iPhone 14 и iPhone 13, а также Macbook и AirPods в общем количестве 70 штук авиасообщением Дубай - Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Алматы уточнили, что контрабандный ввоз был пресечен в ходе таможенного контроля 12 октября 2022 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" совместно с Авиационной транспортной прокуратурой Алматы и пограничной службой Алматы.

Задержанные товары в количестве 70 штук перемещены на склад временного хранения и материалы переданы в Департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения согласно ст. 234 УК РК ("Экономическая контрабанда"). Пресс-служба ДГД по Алматы

В ведомстве казахстанцев уведомили об усилении таможенного контроля в пассажирском терминале Международного аэропорта Алматы.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" по критериям отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования, разрешается ввоз мобильных телефонов на одно лицо не более двух единиц. Пресс-служба ДГД по Алматы

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры пресекли контрабанду наркотических средств в особо крупном размере из США. Были задержаны жители Алматы, которые, по данным АФМ, планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.