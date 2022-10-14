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Контрабандный ввоз iPhone 14 пресекли в аэропорту Алматы

Контрабандный ввоз iPhone 14 пресекли в аэропорту Алматы Фото: almaty.kgd.gov.kz
В Международном аэропорту Алматы пресечены попытки ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки iPhone 14 и iPhone 13, а также Macbook и AirPods в общем количестве 70 штук авиасообщением Дубай - Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Алматы уточнили, что контрабандный ввоз был пресечен в ходе таможенного контроля 12 октября 2022 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" совместно с Авиационной транспортной прокуратурой Алматы и пограничной службой Алматы.

Задержанные товары в количестве 70 штук перемещены на склад временного хранения и материалы переданы в Департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения согласно ст. 234 УК РК ("Экономическая контрабанда").Пресс-служба ДГД по Алматы

В ведомстве казахстанцев уведомили об усилении таможенного контроля в пассажирском терминале Международного аэропорта Алматы.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" по критериям отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза для личного пользования, разрешается ввоз мобильных телефонов на одно лицо не более двух единиц.Пресс-служба ДГД по Алматы

Ранее сообщалось, что сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры пресекли контрабанду наркотических средств в особо крупном размере из США. Были задержаны жители Алматы, которые, по данным АФМ, планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через Telegram.

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