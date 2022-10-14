Более 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли полицейские у жителя Кокшетау

В Кокшетау полицейские задержали жителя города с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области рассказали, что 12 октября акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау вблизи гостиницы "Кулагер" остановили автомашину под управлением 30-летнего жителя столицы.

По имеющейся оперативной информации сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимается поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ходе несанкционированного обыска автомашины из-под капота были изъяты один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем с содержимым веществом бежевого цвета, порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно около 200 грамм психотропного вещества мефедрон), а также 256 маленьких "закладок", обмотанных изолентой черного цвета с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 грамм). Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.