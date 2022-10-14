Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 250 закладок и пакет с мефедроном изъяли полицейские у жителя Кокшетау

Изъяли полицейские у жителя Кокшетау Фото: polisia.kz
В Кокшетау полицейские задержали жителя города с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Акмолинской области рассказали, что 12 октября акмолинские наркополицейские при содействии сотрудников спецподразделений на въезде в Кокшетау вблизи гостиницы "Кулагер" остановили автомашину под управлением 30-летнего жителя столицы.

По имеющейся оперативной информации сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области, 30-летний астанчанин занимается поставкой и сбытом синтетических наркотиков в крупных районах столицы, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ходе несанкционированного обыска автомашины из-под капота были изъяты один большой полиэтиленовый сверток, обмотанный прозрачным скотчем с содержимым веществом бежевого цвета, порошкообразной консистенции со специфическим запахом (предположительно около 200 грамм психотропного вещества мефедрон), а также 256 маленьких "закладок", обмотанных изолентой черного цвета с порошкообразным веществом красного и бежевого цвета (весом около 150 грамм). Кроме того, изъяты два мобильных телефона, посредством которых производилась фиксация закладок.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия по установлению канала приобретения наркотиков.

Читайте также

Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи"

В Алматы осужденный сбежал из следственного изолятора

В Костанайской области 6-летние братья погибли при неизвестных обстоятельствах

Константин Вноровский
Акмолинская область Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
Что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления