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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана Фото: pexels
По данным РГП "Казгидромет" на 15-16 октября 2022 года объявлено штормовое предупреждение в некоторых областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Уральске ночью и утром также ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ночью и утром тоже будет туманно.

А на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области днем 16 и 17 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 17 октября порывы 23 м/с.

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