Рост производства зафиксирован в 15 регионах Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики, сообщает Zakon.kz.

При этом наибольший рост производства отмечается в Жамбылской (на 12,3%), Абайской (на 8,9%), Акмолинской (на 8,1%) областях и в Алматы (на 9%).

Напротив снизилось производство в области Жетісу (на 4,7%), Костанайской (на 3,5%), Павлодарской (на 2,6%), Туркестанской (на 2,6%) и Кызылординской (на 1,5%) областях.

Как отмечают статистики, за 9 месяцев в стране произведено промышленной продукции на 35 963 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли – 18 827 млрд тенге (52,4% от общего объема), в обрабатывающей – 15 230 млрд тенге (42,3%).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отмечается рост объемов добычи руд цветных металлов (105,6%), угля (102,1%), производства напитков (107%), табачных изделий (115%), химической (110,7%) и металлургической промышленности (104,7%), резиновых и пластмассовых изделий (104,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,5%).