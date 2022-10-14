Токаев: Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла первая встреча глав государств в формате «Центральная Азия – Россия», сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства отметил, что сейчас для региона важнейшей задачей является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ.

По его словам, на первый план выходят вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также противодействия различным гибридным угрозам

Саммит призван способствовать выработке согласованных подходов в этом направлении. Выражаю уверенность, что повестка дня нашей встречи позволит еще более расширить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами, особенно в части инвестиционного партнерства, промышленной кооперации, диверсификации транзитно-транспортных маршрутов. Совместно с Российской Федерацией мы сможем в полной мере использовать имеющийся потенциал региональной экономической кооперации. Важнейшим пунктом повестки дня является тема поддержания высокого уровня межчеловеческих связей между нашими странами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что благодаря совместным усилиям странам Центральной Азии удалось не только восстановить допандемийный уровень товарооборота, но и существенно нарастить его. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли вырос на 34 %, превысив 6 миллиардов долларов.

Президент убежден, что договоренности, которые будут достигнуты в ходе сегодняшней встречи, укрепят фундамент шестистороннего сотрудничества. Свое видение дальнейшего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев представил в контексте ключевых измерений.

Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие всего региона. Исходя из коренных интересов наших государств и народов, хотел бы обратить ваше внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них, – заявил глава государства.

Он полагает, что существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. По его словам, наглядными примерами служат попытки дестабилизации ситуации в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов.

В этой связи предложено поручить аппаратам советов безопасности стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер. Главный акцент в этой работе должен быть сделан на обмене информацией и заблаговременном выявлении угроз.

Касым-Жомарт Токаев считает, что отдельное внимание нужно уделить ситуации в Афганистане, где по-прежнему сохраняются риски для наших стран. По его мнению, еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность границ между отдельными странами региона.

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия, добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную экспертную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства, назвав вторым измерением экономику, предложил участникам саммита разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и России. По его словам, акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.

Важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры. В настоящее время, с развитием наших производств, мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды зарубежной продукции. Анализ экспортно-импортных операций говорит о широких возможностях в этом направлении, – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в сфере цифровизации.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на третьем измерении – транспорте и транзите. Как он отметил, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек странам региона необходимо в полной мере задействовать транзитно-транспортный потенциал.

Глава государства считает, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве.

Он отметил, что в условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей, мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.

Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей, то есть от нас самих. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания, в том числе в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент Казахстана выразил уверенность в том, что результаты встречи внесут весомый вклад в достижение общей цели – построение сильных и процветающих государств, крепко связанных между собой узами дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Фото: akorda

На саммите также выступили Президент России Владимир Путин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.