Владимир Путин на пресс-конференции в Астане рассказал о ситуации в Украине

В Астане проходит пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в двух значимых событиях: шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встреча глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

Трансляцию выступления ведет официальный сайт российского президента.

Ситуация в Украине была основной темой его выступления.

Владимир Путин упомянул, что достоверно неизвестно место отправки взрывчатки на Крымский мост.

Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, (...) взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, - сказал российский президент.

Однако, продолжил он, на данный момент точно не установлено, с помощью зерновоза была вывезена взрывчатка или нет.

Здесь же он упомянул, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Также, президент России высказался о подключении Китая и Индии к урегулированию ситуации в Украине.

Киев принял решение, запрещающее переговоры, о чем здесь можно говорить. У украинских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киева. Президент России Владимир Путин

Также президент РФ отметил, что власти Российской Федерации не ставили себе задачу уничтожить Украину.

То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, во и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Президент России Владимир Путин

Кроме того, Владимир Путин заявил, что в течение двух недель частичная мобилизация будет завершена. По его словам, сейчас мобилизовано 222 000 человек.

Также российский президент акцентировал внимание на том, что ситуация в Украине не сказывается на отношениях России со странами СНГ.

Все эти форматы работают, значит, они востребованы и наши союзники и партнеры хотят работать в таких форматах. Ничего в этом смысле не меняется. Президент России Владимир Путин

В качестве примера российский лидер привел в пример отношения Азербайджана и Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Россия стала еще интереснее для Азии в последнее время, заявил Владимир Путин корреспонденту "Известий".

Объемы торговли растут, причем большими темпами, чем в предыдущие годы. Мы развиваем новые логистические цепочки, страны региона в этом заинтересованы, возникают новые возможности с точки зрения кооперации. Президент России Владимир Путин

В ходе встречи российский президент ответил на вопрос о том, планируются ли переговоры президентов США и России на саммите G20 в Индонезии. По словам Путина, он не видит необходимости в переговорах с Джо Байденом.