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Путин прокомментировал массовый отъезд россиян из страны после 21 сентября

комментарий по массовому отъезду россиян из страны после частичной мобилизации Фото: akorda.kz
В Астане на пресс-конференции президент России Владимир Путин прокомментировал массовый отъезд россиян из страны после того, как была объявлена частичная мобилизация, сообщает Zakon.kz.
Я предпочитал бы давать не эмоциональные, а юридические оценки. Нужно давать правовую оценку в каждом конкретном случае действий конкретного гражданина. Кто-то уехал, потому что боится, кто-то уехал, потому что боится мобилизации, кто-то еще по каким-то соображениям. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении каждого человека только на этом основании. По-другому невозможно поступать, - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста.

Он также сообщил, что в течение двух недель частичная мобилизация будет завершена. По его словам, сейчас мобилизовано 222 000 человек.

По данным МВД Казахстана, только в нашу страну после 21 сентября 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация в России, въехали более 200 тысяч россиян, из которых 147 тыс. выехали потом в другие страны.

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