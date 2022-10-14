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КТЖ наводит порядок в участковых коэффициентах

КТЖ наводит порядок в участковых коэффициентах Фото: ҚТЖ - Қазақстан темір жолы
В КТЖ меняют систему оплаты труда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", прежняя система основывалась на исторически сложившихся участковых коэффициентах, которые разнились даже в пределах одной области (до 4-х коэффициентов в одной области). Из-за этого работники рядом находящихся подразделений в одном регионе получали разную по размеру заработную плату за одинаковую работу.

Разработка новой системы была начата в 2021 году. С 15 октября текущего года железнодорожникам в рамках одного региона заработная плата будет начисляться с применением единого областного коэффициента.

Изменения коснутся более 68 тысяч железнодорожников, получавших зарплату по более низким участковым коэффициентам.

Детальную информацию железнодорожники могут получить у специалистов по вопросам оплаты труда по месту работы и на официальном сайте компании.

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