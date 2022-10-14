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Айша Омарова завоевала бронзовую медаль на ЧА по тяжелой атлетике

Завоевала бронзовую медаль на ЧА по тяжелой атлетике Фото: olympic.kz
На Чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне представительница команды Казахстана Айша Омарова завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, она стала третьей в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья Омарова показала 217 (93+124) килограммов.

Золотая медаль досталась Сейедехалхам Хоссейни из Ирана – 227 (102+125) килограммов. "Серебро" за Мотока Накажимой из Японии – 223 (100+123) килограмма.

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