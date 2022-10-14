В Актюбинской области стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню Республики

Мероприятия, посвященные Дню Республики, начались в регионе 3 октября и продлятся до 25 октября, сообщает Zakon.kz.

В областной план включено 107 наиболее значимых мероприятий.

Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Актюбинской области сообщил заместитель руководителя областного управления внутренней политики Серик Конакбаев.

По его словам, в регионе проводятся благотворительная акция "Жанашыр жүрек”, экологическая акция "Таза табиғат", патриотическая акция "Қыран елім – Қазақстаным!".

До 25 октября во всех образовательных организациях области будут проведены патриотический диктант-конкурс "Атамекен", конкурс эссе на тему "Менің арманымдағы Қазақстан”, а также дебатный турнир "Тұғыры биік – Тәуелсіз Қазақстан".

Во всех вузах и колледжах области пройдут научные конференции, круглые столы.

Завершат празднование торжественное мероприятие в здании "Өнер Орталығы" и церемония публичного исполнения гимна и культурно-массовые мероприятия в Центральном парке.

В торжественных мероприятиях, которые пройдут в областном центре и районах, будут чествовать граждан, внесших значительный вклад в становление Казахстана.