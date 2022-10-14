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Александр Бублик проиграл в четвертьфинале АТР 250 во Флоренции

Теннис Полуфинал Италия Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал одиночного разряда на хардовом турнире в итальянской Флоренции, уступив американцу Джеффри Джон Вольфу, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик, выиграв первый сет со счетом 6:3, далее уступил в оставшихся двух партиях – 5:7, 1:6. Тем самым он покидает турнир, не дойдя до стадии полуфинала.

Чуть ранее другой казахстанский теннисист Денис Евсеев проиграл в четвертьфинале "Челленджера" на кортах Исманинга (Германия). В третьем круге турнира алматинец уступил представителю Польши Касперу Жуку – 4:6, 6:3, 3:6.

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