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Ситуация в Украине: Путин назвал сроки завершения мобилизации, РФ и США обменялись информацией о своих ядерных арсеналах

Ситуация в Украине 14 октября Фото: kremlin.ru
Владимир Зеленский предложил разместить западных миротворцев на границе Украины с Беларусью. Владимир Путин выразил сомнения, что неповрежденная нитка газопровода "Северный поток-2", уцелевшая после взрывов, будет запущена, сообщает Zakon.kz.

  • Все мобилизационные мероприятия в России будут завершены в течение 2 недель, сказал президент России Владимир Путин.

  • Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство, заявил российский президент.

  • Владимир Путин также выразил сомнения насчет того, что неповрежденная нитка газопровода "Северный поток-2", уцелевшая после взрывов в конце сентября, будет запущена. Решение об этом не принимается и вряд ли будет принято, сказал он.

  • Энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории Украины, веерные отключения не применяются. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • Украина разорвала с Россией сотрудничество в области таможенного реэкспорта — вывоза из страны ранее ввезенных в нее товаров для перепродажи в другие страны, сообщил представитель украинского кабмина Тарас Мельничук.

  • Россия и США обменялись информацией о состоянии своих ядерных арсеналов. Это было сделано в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

  • Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября, сообщили в альянсе.

  • Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 8 декабря подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

  • Сам Крымский мост полностью отремонтируют к 1 июля 2023 года, – говорится в распоряжении правительства РФ на портале правовой информации.

  • Президент Зеленский предложил на границе Украины с Беларусью разместить западных миротворцев.

  • Беларусь предпримет ответные жесткие шаги в случае размещения на территории Польши ядерного оружия – глава МИД РБ Владимир Макей.

  • Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему Украины.

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