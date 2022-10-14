Ситуация в Украине: Путин назвал сроки завершения мобилизации, РФ и США обменялись информацией о своих ядерных арсеналах

Все мобилизационные мероприятия в России будут завершены в течение 2 недель, сказал президент России Владимир Путин.

Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство, заявил российский президент.

Владимир Путин также выразил сомнения насчет того, что неповрежденная нитка газопровода "Северный поток-2", уцелевшая после взрывов в конце сентября, будет запущена. Решение об этом не принимается и вряд ли будет принято, сказал он.

Энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории Украины, веерные отключения не применяются. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина разорвала с Россией сотрудничество в области таможенного реэкспорта — вывоза из страны ранее ввезенных в нее товаров для перепродажи в другие страны, сообщил представитель украинского кабмина Тарас Мельничук.

Россия и США обменялись информацией о состоянии своих ядерных арсеналов. Это было сделано в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября, сообщили в альянсе.

Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 8 декабря подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

Сам Крымский мост полностью отремонтируют к 1 июля 2023 года, – говорится в распоряжении правительства РФ на портале правовой информации.

Президент Зеленский предложил на границе Украины с Беларусью разместить западных миротворцев.

Беларусь предпримет ответные жесткие шаги в случае размещения на территории Польши ядерного оружия – глава МИД РБ Владимир Макей.