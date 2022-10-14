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В Атырау ко Дню Республики будет организовано более 50 мероприятий

В Атырау ко Дню Республики будет организовано более 50 мероприятий Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырауской области ко Дню Республики – 25 октября - будет организовано 52 мероприятия. В нефтяном регионе полным ходом идет подготовка к национальному празднику, который не отмечался на протяжении 13 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила руководитель управления внутренней политики Атырауской области Гульнур Суйеуова, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В преддверии знаменательной даты награждаются лица, внесшие вклад в развитие региона, молодые государственные служащие принимают присягу. Также 25 октября на центральной площади планируется поднятие Государственного флага. В организациях образования также с предстоящей недели начнутся праздничные мероприятия. Кроме того, будут организованы сельскохозяйственные и ярмарки вакансий. В областном центре и районах планируется проведение праздничных концертов. Руководитель управления внутренней политики Атырауской области Гульнур Суйеуова

По ее словам, в целях поддержки малообеспеченных семей в регионе будут организованы благотворительные мероприятия для малоимущих, пожилых, маломобильных граждан.

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