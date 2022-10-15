Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Microsoft показала возможный прототип дизайна Windows 12

Показала возможный прототип дизайна Windows 12 Фото: pixabay
В во время конференции Ignite 2022 разработчики из Microsoft показали изображение приложения Teams и случайно раскрыли дизайн обновленной версии Windows, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Windows Central, на необычное исполнение панели задач обратили внимание зрители конференции.

Судя по утечке, Windows ожидает наиболее крупный редизайн интерфейса с момента ее выпуска в 2021 году. Рабочий стол, по замыслу компании, должен стать более удобным и информативным, но при этом по-прежнему не перегруженным информацией.

Так, вместо привычной полоски новая панель будет напоминать док из macOS и iPadOS. Вероятно, следующая версия Windows будет больше направлена на универсальные устройства, в том числе планшеты и компьютеры с сенсорными экранами.

В числе изменений отмечаются скругленные углы панели задач, системный трей в правом верхнем углу, плавающее окно поиска и виджет погоды в левом верхнем углу.

Источники утверждают, что Windows 12 может выйти уже в 2024 году, поскольку Microsoft снова переходит на трехлетний цикл разработки ОС. Тем не менее, Microsoft официально данную информацию не подтверждает.

Читайте также

Илон Маск попал под следствие федеральных властей США из-за сделки с Twitter

Лицензии для майнеров – новый законопроект рассмотрели в Мажилисе

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
можно ли оформить паспорт гражданина РК находясь за границей
Можно ли поменять паспорт гражданину РК, находящемуся за рубежом
Что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления