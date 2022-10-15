Microsoft показала возможный прототип дизайна Windows 12
Как пишет портал Windows Central, на необычное исполнение панели задач обратили внимание зрители конференции.
Судя по утечке, Windows ожидает наиболее крупный редизайн интерфейса с момента ее выпуска в 2021 году. Рабочий стол, по замыслу компании, должен стать более удобным и информативным, но при этом по-прежнему не перегруженным информацией.
Так, вместо привычной полоски новая панель будет напоминать док из macOS и iPadOS. Вероятно, следующая версия Windows будет больше направлена на универсальные устройства, в том числе планшеты и компьютеры с сенсорными экранами.
В числе изменений отмечаются скругленные углы панели задач, системный трей в правом верхнем углу, плавающее окно поиска и виджет погоды в левом верхнем углу.
Источники утверждают, что Windows 12 может выйти уже в 2024 году, поскольку Microsoft снова переходит на трехлетний цикл разработки ОС. Тем не менее, Microsoft официально данную информацию не подтверждает.