Microsoft показала возможный прототип дизайна Windows 12

В во время конференции Ignite 2022 разработчики из Microsoft показали изображение приложения Teams и случайно раскрыли дизайн обновленной версии Windows, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Windows Central, на необычное исполнение панели задач обратили внимание зрители конференции.

Судя по утечке, Windows ожидает наиболее крупный редизайн интерфейса с момента ее выпуска в 2021 году. Рабочий стол, по замыслу компании, должен стать более удобным и информативным, но при этом по-прежнему не перегруженным информацией.

Так, вместо привычной полоски новая панель будет напоминать док из macOS и iPadOS. Вероятно, следующая версия Windows будет больше направлена на универсальные устройства, в том числе планшеты и компьютеры с сенсорными экранами.

В числе изменений отмечаются скругленные углы панели задач, системный трей в правом верхнем углу, плавающее окно поиска и виджет погоды в левом верхнем углу.

Источники утверждают, что Windows 12 может выйти уже в 2024 году, поскольку Microsoft снова переходит на трехлетний цикл разработки ОС. Тем не менее, Microsoft официально данную информацию не подтверждает.