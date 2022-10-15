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В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

США выделили Украине помощь Фото: pixabay
США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 млрд, сообщает Zakon.kz.

CША передадут Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов, сообщает РИА Новости.

Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов,155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования.Пентагон

Кроме того, в новый пакет войдут 5 тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и 2 млн патронов.

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Данияр Кунафин
США Украина
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