В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
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США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 млрд, сообщает Zakon.kz.
CША передадут Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов, сообщает РИА Новости.
Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов,155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования.Пентагон
Кроме того, в новый пакет войдут 5 тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и 2 млн патронов.
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