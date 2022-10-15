В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Фото: pixabay

США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 млрд долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 млрд, сообщает Zakon.kz.

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