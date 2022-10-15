Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна
Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия. Об этом рассказал врач-психиатр высшей квалификационной категории Георгий Костюк, сообщает РИА Новости.
По его словам, одним из первых проявлений психического неблагополучия является нарушение сна. Оно может проявляться в форме и затрудненного засыпания.
Бывает так, что быстро засыпает, но потом ночью просыпается и не может уснуть, или ранние пробуждения, когда за несколько часов до будильника он просыпается, не может уснуть, и потом полдня разбитый, не может собраться. Расстройство сна – это один из чувствительных индикаторов, который указывает на то, что есть неблагополучие.Георгий Костюк
Он отметил, что сон – один из мощнейших регуляторов состояния. Поэтому при нормализации сна можно выйти из психического неблагополучия.
Очень важно соблюдать интернет-гигиену – постараться поменьше заглядывать в смартфон. Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха.
По словам врача, депрессией как заболеванием болеют не так много людей, и депрессиям больше подвержены женщины, а также люди мнительные и тревожные.
При этом Костюк отметил, что человек един, и его психическое, душевное состояние неотделимо от физического и имеет прямое отношение друг к другу. И не только психическое состояние влияет на физическое, но и соматическое заболевание тоже влияет на психическое благополучие и психическое состояние.
К классическим психосоматическим заболеваниям относится и бронхиальная астма, и артериальная гипертензия, и ряд других, где в основе развития заболевания очень значительную роль играет психический фактор – стресс, тревога, напряжение. Многие соматические заболевания приводят к тревоге, иногда страху тяжелой болезни, и это уже влияние в противоположную сторону, когда соматические заболевания ухудшают наше психическое здоровье.Георгий Костюк
Психиатр уточнил, что очень часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей, тревогой. Бывает, что человек испытывает неблагополучие, например, в области грудной клетки, сердца, затрудненное дыхание, нехватку воздуха, головные боли, но у него нет болезней сердца и органов дыхания.
Все эти проявления могут быть обусловлены его психическим состоянием, поэтому в некоторых случаях человеку с такими проявлениями требуется не кардиолог, пульмонолог или невролог, а психолог, психотерапевт или психиатр.