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В Казахстане за сутки выявили 53 заболевших коронавирусом

Коронавирус в Казахстане на 15 октября Фото: Zakon.kz
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ровно тысяча казахстанцев продолжает лечиться от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 53 случая заболевания КВИ.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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