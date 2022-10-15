В Казахстане за сутки выявили 53 заболевших коронавирусом
Фото: Zakon.kz
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ровно тысяча казахстанцев продолжает лечиться от COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 53 случая заболевания КВИ.
На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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