В Казахстане за сутки выявили 53 заболевших коронавирусом

Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Ровно тысяча казахстанцев продолжает лечиться от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 53 случая заболевания КВИ.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (–862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 893.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: