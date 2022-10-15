Прокуратура подала апелляцию на приговор живодеру из Актау
Мужчина сознался в поступке. Выяснилось, что в ту ночь он находился в нетрезвом состоянии. Его приговорили к общественным работам на 60 часов.
В суде пояснили, что при выносе приговора были учтены смягчающие обстоятельства – полное признание вины и раскаяние. Отягчающие обстоятельства прокуроры не вменили, суд не может вменить отягчающие обстоятельства по своей инициативе.
14 октября адвокат Джохар Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодеру.
В прокуратуре отметили, что проблема, поднятая в соцсетях, вызвала интерес и обсуждение в обществе. В прокуратуру поступили обращения от двоих жителей Актау. Они предоставили свои доводы в дополнение к видеозаписи инцидента.
12 октября прокуратура внесла апелляционное ходатайство на отмену приговора и направление дела на досудебное расследование.