Прокуратура подала апелляцию на приговор живодеру из Актау

4 октября мужчина во дворе дома прыгнул на голову кошке. Животное от удара забилось в судорогах. Подозреваемого сразу задержали, им оказался 35-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Мужчина сознался в поступке. Выяснилось, что в ту ночь он находился в нетрезвом состоянии. Его приговорили к общественным работам на 60 часов.

В суде пояснили, что при выносе приговора были учтены смягчающие обстоятельства – полное признание вины и раскаяние. Отягчающие обстоятельства прокуроры не вменили, суд не может вменить отягчающие обстоятельства по своей инициативе.

14 октября адвокат Джохар Утебеков сообщил, что прокуратура Актау подала апелляцию на приговор живодеру.

В прокуратуре отметили, что проблема, поднятая в соцсетях, вызвала интерес и обсуждение в обществе. В прокуратуру поступили обращения от двоих жителей Актау. Они предоставили свои доводы в дополнение к видеозаписи инцидента.

12 октября прокуратура внесла апелляционное ходатайство на отмену приговора и направление дела на досудебное расследование.