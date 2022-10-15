В Астане задержали подозреваемого в краже телефона из салона красоты
Фото: polisia.kz
Мужчина пришел на стрижку и заметил телефон на рабочем столе администратора. В один момент он забрал телефон, сообщает Zakon.kz.
Полиция установила, что 26-летний парень пришел в салон красоты для стрижки.
В помещении он заметил телефон марки Redmi на рабочем месте администратора. Он подошел к столу и унес телефон стоимостью 150 тысяч тенге.
Задержанный признал свою вину. Полицейские изъяли вещественное доказательство.
Полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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