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В Астане задержали подозреваемого в краже телефона из салона красоты

в Астане задержали подозреваемого в краже Фото: polisia.kz
Мужчина пришел на стрижку и заметил телефон на рабочем столе администратора. В один момент он забрал телефон, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила, что 26-летний парень пришел в салон красоты для стрижки.

В помещении он заметил телефон марки Redmi на рабочем месте администратора. Он подошел к столу и унес телефон стоимостью 150 тысяч тенге.

Задержанный признал свою вину. Полицейские изъяли вещественное доказательство.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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