Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Два школьника попали в больницу с ножевыми ранами в Павлодаре

школьники ранения Павлодар Фото: Zakon.kz
14 октября в Павлодаре двоих подростков 13 и 14 лет увезли из школы в больницу в машине скорой с ножевыми ранами. Как пояснили Zakon.kz в полиции региона, дети находятся уже дома.

В пресс-службе ведомства также уточнили, полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в школе.

Кроме того, в полиции рассказали детали происшествия.

В 16.35 во время перемены на лестничной площадке из-за столкновения плечами произошел конфликт между двумя учащимися 7 и 8 классов (2008 и 2009 годов рождения). Пресс-служба полиции Павлодарской области

В результате один из несовершеннолетних нанес второму телесные повреждения канцелярским ножом в область щеки и затылка, а также поранил себе пальцы правой кисти.

Старший инспектор Управления местной полицейской службы Арай Тулемисова добавила, что несовершеннолетние доставлены в больницу, где после осмотра оба отпущены домой амбулаторно.

Родители потерпевшего от заявления отказались. В отношении законных представителей несовершеннолетнего, который нанес телесные повреждения, возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП. Пресс-служба полиции Павлодарской области

В сентябре драка между учениками в Талгаре закончилась госпитализацией.

Читайте также

Полицейские Алматы задержали беглеца из СИЗО

Из Казахстана пытались вывезти 20 цистерн с топливом под видом растворителя

В Астане задержали подозреваемого в краже телефона из салона красоты

Анастасия Московчук
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
Мусин комментарий ЭЦП
В Казахстане QR заменит ЭЦП на всех порталах госуслуг
нарушение сна
Психиатр рассказал, что может спровоцировать нарушение сна
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления