Два школьника попали в больницу с ножевыми ранами в Павлодаре

14 октября в Павлодаре двоих подростков 13 и 14 лет увезли из школы в больницу в машине скорой с ножевыми ранами. Как пояснили Zakon.kz в полиции региона, дети находятся уже дома.

В пресс-службе ведомства также уточнили, полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в школе.

Кроме того, в полиции рассказали детали происшествия.

В 16.35 во время перемены на лестничной площадке из-за столкновения плечами произошел конфликт между двумя учащимися 7 и 8 классов (2008 и 2009 годов рождения). Пресс-служба полиции Павлодарской области

В результате один из несовершеннолетних нанес второму телесные повреждения канцелярским ножом в область щеки и затылка, а также поранил себе пальцы правой кисти.

Старший инспектор Управления местной полицейской службы Арай Тулемисова добавила, что несовершеннолетние доставлены в больницу, где после осмотра оба отпущены домой амбулаторно.

Родители потерпевшего от заявления отказались. В отношении законных представителей несовершеннолетнего, который нанес телесные повреждения, возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП. Пресс-служба полиции Павлодарской области

В сентябре драка между учениками в Талгаре закончилась госпитализацией.