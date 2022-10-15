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В Восточном Казахстане проходят состязания по национальным видам спорта

скачки в ВКО Фото: пресс-служба акимата ВКО
Накануне в честь Дня Республики в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области прошли соревнования по аламан-байге на 15-25 км. Спортсмены из разных районов прибыли на побережье озера Зайсан, чтобы испытать своих скакунов и продемонстрировать свою сноровку и ловкость.

По словам организаторов, в аламан-байге на 25 км 1 место занял скакун по кличке Каражебе Аяпберген Кымбата из области Абай, второе место завоевал скакун Желкара из района Самар, и третье место – лошадь по кличке Айка из села Кокпекты района Самар.

скачки ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

1 место в скачках на 15 км завоевал Окжетпес из села Ахметбулак Тарбагатайского района, второе место досталось коню по прозвищу Домбра из Курчумского района, и третье место у скакуна Лайкон из области Абай.

Также в районе прошли соревнования по қазақ күресі среди юношей 2006-2007 г. р. в весовой категории 60 кг, 70 кг - 2005-2007 г. р. и 70+ кг. Все участники были награждены денежными премиями за счет спонсоров, а также кубками и грамотами акима района.

скачки в ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Свою спортивную подготовку показали и работники различных организаций, для них было организовано первенство по футболу.

Спортивный праздник завершился грандиозным гала-концертом, посвященным Дню Республики, с участием известных казахстанских звезд.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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