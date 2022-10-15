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В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС спасли провалившуюся в колодец собаку

Усть-Каменогорск спасение собаки Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске спасатели пришли на помощь животному. 15 октября на странице ДЧС региона было опубликовано видео с места событий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, по проспекту Абая бездомная собака упала в колодец. Неравнодушные очевидцы, услышав жалобное скуление, позвонили в службу 112.

На помощь прибыли спасатели ДЧС ВКО. При помощи петли для отлова животных аккуратно вызволили собаку из ямы и отпустили в естественную среду. ДЧС ВКО Пресс-служба ДЧС ВКО

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, такие случаи по спасению животных происходят еженедельно.

Чаще всего это происходит с домашними кошками, забирающимися на высокие деревья и бездомными или оставленными без присмотра хозяев животными.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее сообщалось, в Усть-Каменогорске спасли кота, просидевшего на дереве 4 дня

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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