В СКО ко Дню Республики прошел тематический семинар

14-15 октября в городе Петропавловске на базе Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева прошел республиканский научно-теоретический семинар, посвященный Дню Республики Казахстана, под названием "Северный Казахстан на рубеже веков: история и современность", сообщает Zakon.k

С приветственными словами к гостям и участникам семинара обратились председатель, ректор СКУ им. М. Козыбаева Ерлан Шуланов, заместитель акима СКО Даурен Жандарбек, президент РОФ "Қаһармандар", член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий Сабыр Касымов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Участники семинара с интересом выслушали доклады ученого, академика Национальной академии наук Высшей школы Республики Казахстан Омирзака Озганбая, доктора исторических наук, профессора СКУ им. М. Козыбаева, академика Заркына Тайшыбая, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктора филологических наук Серика Негимова, профессора Костанайского университета им. А. Байтурсынова, доктора исторических наук Аманжола Кузембайұлы, директора Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова, члена-корреспондента НАН РК, доктора исторических наук, профессора Зиябека Кабульдинова, директора Института истории государства МОН РК, доктора исторических наук, профессора Еркина Абиль, акына, директора филиала Союза писателей Казахстана г. Астана Даулеткерей Капулы, директора филиала Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Нурболата Абуова.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Семинар завершился дискуссиями, обсуждениями, фотосессией.

Гости посетили место проведения "Аккусакского собрания" деятелей Алаш, который расположен в 150 км от областного центра в Жамбылском районе СКО.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Здесь прошли конные скачки "Жаппай көкпар", театрализованное представление об историческом событии, произошедшем в 1918 году в Аккусакской волости, соревнование по қазақша күрес.

Фото: пресс-служба акимата СКО

А завершилось мероприятие творческим вечером местных поэтов, композиторов "Туған жерім – Қызылжар" в Казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова города Петропавловска.