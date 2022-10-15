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В Алматинской области за день высадили около 29 тысяч саженцев

эко-мероприятие Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Алматинской области прошла массовая экологическая акция по посадке саженцев деревьев хвойной и лиственной породы, сообщает Zakon.kz.

В едином дне посадки деревьев приняли участие руководство области, представители учреждений и организаций всех форм собственности, ветераны, молодежь и многие другие.

эко-мероприятие

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В рамках "зеленой" акции местные питомники на безвозмездной основе предоставили необходимые саженцы детским творческим учреждениям, спортивным школам и ряду других организаций.

эко-мероприятие

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

С каждым годом количество зеленых насаждений на планете неуклонно уменьшается. Этому способствуют промышленные вырубки, лесные пожары, засуха. Для улучшения экологической обстановки нужно начинать с себя – каждый человек должен задуматься о том, какой вклад в охрану окружающей среды он внес. Это и есть, на мой взгляд, признак истинного патриотизма, – считает участник акции, житель Шенгельдинского сельского округа города Конаева Данияр Жунусов.

эко-мероприятие

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отмечается, что в массовом экологическом мероприятии участие приняли жители практически всех уголков региона, продемонстрировав единство и сплоченность.

эко-мероприятие

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Мы получили большое количество положительных откликов от участников нашей акции, особенно от руководителей общеобразовательных учреждений, детских садов и родителей детей. Считаем, что подобная акция непременно должна стать традиционной и охватить разные площадки: детские сады, парки, школы, лесные полосы. Пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

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Елена Беляева
Алматинская область
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