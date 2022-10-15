Крупный завод в Кокшетау обеспечивает множество регионов РК сельхозтехникой

"Казахстанская Агро Инновационная корпорация", расположенная в Кокшетау, отечественный производитель сельскохозяйственной техники, является дочерним предприятием группы компаний "Вираж", которая обладает широкой дилерской сетью во всех крупнейших городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За более чем 10 лет своего существования предприятие уверенно завоевало лидерские позиции на рынке производства сельхозтехники.

Мы выпускаем полный спектр сельскохозяйственной техники. Это трактора, зерноуборочные комбайны, прицепная и навесная техника. Закупаем листовой и профильный металл в Темиртау. Есть несколько производственных участков. На каждом из них проводятся сложные технологические операции, например, плазменная резка металла, сварочные работы. Локализация при производстве техники составляет от 60 до 80%. Есть у нас и сборочные участки, где собираем самоходную сельскохозяйственную технику. Это трактора "МТЗ", зерноуборочные комбайны. Начальник производства предприятия Хайрат Дюсембеков

Продукция предприятия пользуется большим спросом у аграриев страны. Данной компанией на имеющихся производственных площадях первой очереди идет сборка тракторов МТЗ, энергонасыщенных тракторов RSM, высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов ACROS и TORUM, прицепного и навесного оборудования. Как отмечают работники завода, качество и приемлемые цены привлекательны для сельхозтоваропроизводителей. Поэтому предприятие взяло курс на расширение и увеличение объемов выпуска сельхозтехники.

Дабы обеспечить растущий спрос, а также выполнить критерии достаточной переработки, компания приняла решение и дала старт началу строительства 2-й очереди индустриально-технологического парка. В текущих условиях мы работаем на 6 тысячах квадратных метров производственной площади. Сейчас готовим к запуску еще 12 тыс. кв. м. Мы расширяем производственную мощность, покупаем станочный парк. Обновили токарное и сварочное оборудование. Дополнительно заказываем лазеры, фрезерные станки и другое оборудование. Долгосрочная перспектива – для нас это самое важное. Гендиректор предприятия Олег Балыбин

В реализации второй очереди планируется выполнение технологических процессов сварки, покраски, оснащение передовым современным оборудованием с числовым программным управлением, отвечающих всем требованиям технологических процессов.

Запуск второй очереди позволит значительно увеличить производственную мощность предприятия, а также создаст дополнительно 200 рабочих мест квалифицированных специалистов, – заключил генеральный директор предприятия.

Предприятие намерено обеспечить сельхозтехникой аграриев не только Акмолинской области, но и многих других регионов страны. Завод также активно применяет при производственных процессах автоматизированные системы и цифровые технологии. Это в свою очередь оптимизирует этапы выпуска продукции. Главное, как говорит руководство, у завода есть перспективы и прицел на рост.