Лидер "Барыса" Никита Михайлис забил первую шайбу сезона в игре с "Амуром"
"Барыс" одержал восьмую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв на своей арене "Амур" – 5:1. Счет в этой игре открыл Никита Михайлис на 8-й минуте поединка. Это стало его дебютной шайбой в чемпионате, он не забивал в 18-ти матчах с самого начала регулярного сезона.
Гости усилиями Павла Махновского сравняли результат на исходе первого периода. После перерыва хозяева шокировали хабаровчан, забив три шайбы в течение одной минуты и 12 секунд.
Эту ударную ситуацию начал Ансар Шайхмедденов, затем Юрий Сергиенко подхватил его, а завершил Линден Вей.
Юрий Сергиенко также забил впервые в сезоне в майке "Барыса".
А итог в матче поставил Егор Петухов и вывел "Барыс" снова на 4-е место в Восточной конференции.
Следующая встреча "Барыса" пройдет в Астане 17 октября. Казахстанцы сыграют с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.