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Лидер "Барыса" Никита Михайлис забил первую шайбу сезона в игре с "Амуром"

Хоккей Шайба Амур Фото: barys_official
Нападающий хоккейного клуба "Барыс" Никита Михайлис открыл счет своим голом в новом сезоне КХЛ. Его шайба и еще 4 гола столичного коллектива стали победными в матче с "Амуром" из Хабаровска, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" одержал восьмую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв на своей арене "Амур" – 5:1. Счет в этой игре открыл Никита Михайлис на 8-й минуте поединка. Это стало его дебютной шайбой в чемпионате, он не забивал в 18-ти матчах с самого начала регулярного сезона.

Гости усилиями Павла Махновского сравняли результат на исходе первого периода. После перерыва хозяева шокировали хабаровчан, забив три шайбы в течение одной минуты и 12 секунд.

Эту ударную ситуацию начал Ансар Шайхмедденов, затем Юрий Сергиенко подхватил его, а завершил Линден Вей.

Юрий Сергиенко также забил впервые в сезоне в майке "Барыса".

А итог в матче поставил Егор Петухов и вывел "Барыс" снова на 4-е место в Восточной конференции.

Следующая встреча "Барыса" пройдет в Астане 17 октября. Казахстанцы сыграют с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

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