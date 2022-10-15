Покер Досмагамбетова принес победу "Астане" и вернул шансы на чемпионство
Астанчане данным успехом вплотную приблизились к лидирующему в турнирной таблице западноказахстанскому клубу.
Ну а центральный матч всего 23-го тура прошел в Костанае, где действующий чемпион страны принимал главного фаворита нынешнего первенства "Актобе" и выиграл с минимальным преимуществом – 1:0, тем самым закрутив интригу нынешнего турнира до предела.
На "золото" чемпионата КПЛ-2022 претендуют уже три команды, в это мало кто верил несколько туров назад.
Результаты остальных матчей 23-го тура выглядят следующим образом:
До окончания первенства КПЛ-2022 осталось три тура.
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