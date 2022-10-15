Россиянин отстал от группы и заблудился в алматинских горах
Инцидент произошел после 16:00. На место выехали 5 человек Службы спасения города и одна единица техники.
Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы, пока спасатели искали туриста, связь с ним поддерживалась.
Мужчина спущен с гор без происшествий.
Помощь медиков ему не понадобилась.
Ранее 24-летний мужчина обратился в Службу спасения Алматы 15 октября в 19:44, так как при спуске с ущелья Альпийская роза ему стало плохо, и он самостоятельно не мог спуститься.
Спасатели напоминают туристам соблюдать правила, которые могут помочь до приезда спасателей и даже спасти жизнь:
Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.
В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.
Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!
Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.
Если вам необходима помощь, звоните 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").