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Россиянин отстал от группы и заблудился в алматинских горах

Алматы Фото: Zakon.kz
26-летний гражданин России вместе с группой туристов выехал на Большое Алматинское озеро, отстал от людей и заблудился, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после 16:00. На место выехали 5 человек Службы спасения города и одна единица техники.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы, пока спасатели искали туриста, связь с ним поддерживалась.

Мужчина спущен с гор без происшествий.

Помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее 24-летний мужчина обратился в Службу спасения Алматы 15 октября в 19:44, так как при спуске с ущелья Альпийская роза ему стало плохо, и он самостоятельно не мог спуститься.

Спасатели напоминают туристам соблюдать правила, которые могут помочь до приезда спасателей и даже спасти жизнь:

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

  • В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

  • Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

  • Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

  • Если вам необходима помощь, звоните 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК").

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Елена Беляева
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