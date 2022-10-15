Россиянин отстал от группы и заблудился в алматинских горах

26-летний гражданин России вместе с группой туристов выехал на Большое Алматинское озеро, отстал от людей и заблудился, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел после 16:00. На место выехали 5 человек Службы спасения города и одна единица техники.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС Алматы, пока спасатели искали туриста, связь с ним поддерживалась.

Мужчина спущен с гор без происшествий.

Помощь медиков ему не понадобилась.

Ранее 24-летний мужчина обратился в Службу спасения Алматы 15 октября в 19:44, так как при спуске с ущелья Альпийская роза ему стало плохо, и он самостоятельно не мог спуститься.

Спасатели напоминают туристам соблюдать правила, которые могут помочь до приезда спасателей и даже спасти жизнь: