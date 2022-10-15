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Спасатели ВКО обратились к жителям в связи с пожароопасной обстановкой

горы Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В связи с устойчивой жаркой, сухой погодой, стоящей в регионе спасатели ДЧС Восточно-Казахстанской области просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в регионе действуют следующие классы пожарной опасности:

  • 3 класс: Улкен-Нарын, город Риддер, город Алтай, Катон-Карагайский район, село Маркаколь;

  • 4 класс: город Усть-Каменогорск, Зайсанский, Курчумский, Самарский районы.

сухостой

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели отслеживают загорания через космомониторинг, данные которого предоставляется АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары" и ТОО "Geosat".

На сегодняшний день с помощью космических технологий зафиксировано 658 термических точки, которые оперативно были отработаны пожарными подразделениями ДЧС ВКО и не дали огню распространиться дальше. В прошлые выходные огнеборцами ликвидировано 55 загораний травы и 21 пожар. Основной процент, которых связан с неосторожным обращением граждан с огнем и нарушением элементарных мер безопасности, – отметил Серик Амангелдин, заместитель начальника ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО просит население в целях безопасности и предупреждения пожаров в районах

  • ограничить посещение гражданами лесной зоны;

  • ни в коем случае не поджигать траву;

  • не разводить костры в лесу;

  • разъяснять детям об опасности игр с огнем и спичками;

  • проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков.

поле, сухостой

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

На дачных участках:

  • Иметь первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель;

  • При уборке территории дач вблизи домов разжигать огонь запрещено;

  • При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам "101" и "112".

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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