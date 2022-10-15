Спасатели ВКО обратились к жителям в связи с пожароопасной обстановкой
Отмечается, что в регионе действуют следующие классы пожарной опасности:
3 класс: Улкен-Нарын, город Риддер, город Алтай, Катон-Карагайский район, село Маркаколь;
4 класс: город Усть-Каменогорск, Зайсанский, Курчумский, Самарский районы.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели отслеживают загорания через космомониторинг, данные которого предоставляется АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары" и ТОО "Geosat".
На сегодняшний день с помощью космических технологий зафиксировано 658 термических точки, которые оперативно были отработаны пожарными подразделениями ДЧС ВКО и не дали огню распространиться дальше. В прошлые выходные огнеборцами ликвидировано 55 загораний травы и 21 пожар. Основной процент, которых связан с неосторожным обращением граждан с огнем и нарушением элементарных мер безопасности, – отметил Серик Амангелдин, заместитель начальника ДЧС ВКО.
ДЧС ВКО просит население в целях безопасности и предупреждения пожаров в районах
ограничить посещение гражданами лесной зоны;
ни в коем случае не поджигать траву;
не разводить костры в лесу;
разъяснять детям об опасности игр с огнем и спичками;
проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На дачных участках:
Иметь первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель;
При уборке территории дач вблизи домов разжигать огонь запрещено;
При обнаружении пожара сразу сообщать по телефонам "101" и "112".
За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.