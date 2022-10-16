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В Москве умерла известная артистка "Цирка Никулина"

артистка Фото: Росгосцирк
В реанимации одной из ведущих московских клиник скончалась 35-летняя артистка "Цирка Никулина", дрессировщица лошадей Анастасия Стыкан-Федотова, сообщает Zakon.kz.

О ее кончине рассказал представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении, народный артист РФ Эдгар Запашный.

Потомственная артистка, дрессировщица лошадей, лауреат многих Цирковых фестивалей, обладательница "Золотого клоуна" в Монте Карло. Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром. Эдгар Запашный

Анастасия была представительницей цирковой династии Федотовых. Первое ее выступление состоялось в 7-летнем возрасте. Изначально она вместе с мамой показывала акробатические номера, потом заинтересовалась дрессировкой лошадей. В своей работе была известна тем, что не использовала шпоры, лошади были на манеже совершенно свободными и беспрекословно выполняли самые сложные трюки.

Номера, которые исполняла Федотова получали самые высокие оценки профессионального сообщества. 

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Елена Беляева
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