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Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Китай рекомендовал гражданам покинуть Украину Фото: pixabay
Власти Китая готовы оказать помощь в эвакуации. Ранее с аналогичной просьбой к гражданам обращалось посольство США в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Китая призвало граждан республики, находящихся в Украине, покинуть эту страну. Об этом сообщило издание Global Times в Twitter.

В настоящее время сложилась серьезная ситуация с безопасностью в Украине. МИД и посольство Китая в Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство в Украине окажет помощь в организации эвакуации.МИД Китая

11 октября МИД РК допустило полную эвакуацию сотрудников посольства Казахстана в Украине.

На тот момент никто из граждан Казахстана не обращался в МИД с просьбой об эвакуации. Это связано с тем, что многие покинули страну во время первой эвакуации.

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