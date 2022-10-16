Китай призвал своих граждан покинуть Украину

Власти Китая готовы оказать помощь в эвакуации. Ранее с аналогичной просьбой к гражданам обращалось посольство США в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел Китая призвало граждан республики, находящихся в Украине, покинуть эту страну. Об этом сообщило издание Global Times в Twitter.

В настоящее время сложилась серьезная ситуация с безопасностью в Украине. МИД и посольство Китая в Украине призывают граждан КНР, которые все еще находятся в стране, усилить меры безопасности и эвакуироваться. Посольство в Украине окажет помощь в организации эвакуации. МИД Китая

11 октября МИД РК допустило полную эвакуацию сотрудников посольства Казахстана в Украине.

На тот момент никто из граждан Казахстана не обращался в МИД с просьбой об эвакуации. Это связано с тем, что многие покинули страну во время первой эвакуации.