Анна Данилина проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мексике

В матче квалификации казахстанка в двух сетах уступила представительнице Польши Магдалене Фреш со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не сумела выйти во второй круг турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре, сообщает Prosports.kz.

За матч, длившийся 1 час и 27 минут, Данилина реализовала два брейк-поинта из восьми возможных при шести двойных ошибках и одного эйса.

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