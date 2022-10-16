36 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Снижение числа заражений наблюдается в выходные дни, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 53 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 36 случаев заболевания КВИ.
На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 980 человек (–848+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне – 873.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
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