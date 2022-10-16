Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Столичный продавец одежды выпил с незнакомцем и лишился товара

в Астане задержали подозреваемого в краже Фото: pixabay
После распития алкогольных напитков гость начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины, сообщает Zakon.kz.

На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал, и между ними начался конфликт.

Мужчина прихватил кроссовки и кожаную куртку, после чего вышел из магазина. Продавец попытался удержать его, но подозреваемый применил физическую силу.

Полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя столицы. Подозреваемый дал признательные показания, полиция изъяла вещественные доказательства.

По факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК “Грабеж”. Задержанного водворили в ИВС.

Читайте также

Школьник толкнул учителя в Атырау и повредил ей руку

В Семее полицейские нашли пропавшего на сутки подростка

В Туркестанской области полицейские наградили подростков за помощь в поимке вора

Данияр Кунафин
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
пилот
Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса
полезный фастфуд
Диетолог назвала самый безопасный фастфуд
Токаев поздравил хлеборобов
Касым-Жомарт Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления