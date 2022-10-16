Столичный продавец одежды выпил с незнакомцем и лишился товара

После распития алкогольных напитков гость начал самовольничать и примерять без спроса вещи с витрины, сообщает Zakon.kz.

На попытки продавца остановить его мужчина не реагировал, и между ними начался конфликт.

Мужчина прихватил кроссовки и кожаную куртку, после чего вышел из магазина. Продавец попытался удержать его, но подозреваемый применил физическую силу.

Полицейские задержали 41-летнего ранее судимого жителя столицы. Подозреваемый дал признательные показания, полиция изъяла вещественные доказательства.

По факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК “Грабеж”. Задержанного водворили в ИВС.