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Третий день в Экибастузе ищут загадочно пропавшего мужчину

В Экибастузе мужчина таинственно исчез Фото: Instagram/poiskoviki_ekibas_vita
Поисковики отрабатывают его маршрут от дома до детсада, также опрашивают прохожих и знакомых мужчины, сообщает Zakon.kz.

Третий день полиция и поисковики пока безрезультатно ищут пропавшего жителя Экибастуза, который исчез при загадочных обстоятельствах, сообщили поисковики "Вита".

Он исчез после того, как отвел ребенка в детсад. На работе мужчина не появился.

Сегодня были "отработаны" гаражи, на место выезжали кинологи с собакой. Поиски, к сожалению, результатов не дали.

Поиски пропавшего продолжаются.

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