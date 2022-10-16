Третий день в Экибастузе ищут загадочно пропавшего мужчину

Поисковики отрабатывают его маршрут от дома до детсада, также опрашивают прохожих и знакомых мужчины, сообщает Zakon.kz.

Третий день полиция и поисковики пока безрезультатно ищут пропавшего жителя Экибастуза, который исчез при загадочных обстоятельствах, сообщили поисковики "Вита".

Он исчез после того, как отвел ребенка в детсад. На работе мужчина не появился.

Сегодня были "отработаны" гаражи, на место выезжали кинологи с собакой. Поиски, к сожалению, результатов не дали.

Поиски пропавшего продолжаются.