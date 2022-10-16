Третий день в Экибастузе ищут загадочно пропавшего мужчину
Фото: Instagram/poiskoviki_ekibas_vita
Поисковики отрабатывают его маршрут от дома до детсада, также опрашивают прохожих и знакомых мужчины, сообщает Zakon.kz.
Третий день полиция и поисковики пока безрезультатно ищут пропавшего жителя Экибастуза, который исчез при загадочных обстоятельствах, сообщили поисковики "Вита".
Он исчез после того, как отвел ребенка в детсад. На работе мужчина не появился.
Сегодня были "отработаны" гаражи, на место выезжали кинологи с собакой. Поиски, к сожалению, результатов не дали.
Поиски пропавшего продолжаются.
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