Женщину оштрафовали за сектантские лекции в Мангистау
Фото: Zakon.kz
Административный суд оштрафовал женщину в размере 14 МРП, то есть на 42 тыс. 882 тенге, сообщает Zakon.kz.
При мониторинге соцсетей полиция выявила факт распространения запрещенных аудиолекций, сообщили в ДП Мангистауской области.
Полицейские установили личность 31-летней местной жительницы, которая является последовательницей деструктивных религиозных течений.
На нее оформили протокол по административной статье "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ