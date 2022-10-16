Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Женщину оштрафовали за сектантские лекции в Мангистау

в Мангистау оштрафовали сектантку Фото: Zakon.kz
Административный суд оштрафовал женщину в размере 14 МРП, то есть на 42 тыс. 882 тенге, сообщает Zakon.kz.

При мониторинге соцсетей полиция выявила факт распространения запрещенных аудиолекций, сообщили в ДП Мангистауской области.

Полицейские установили личность 31-летней местной жительницы, которая является последовательницей деструктивных религиозных течений.

На нее оформили протокол по административной статье "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции".

Читайте также

Третий день в Экибастузе ищут загадочно пропавшего мужчину

Данияр Кунафин
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
пилот
Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса
полезный фастфуд
Диетолог назвала самый безопасный фастфуд
Токаев поздравил хлеборобов
Касым-Жомарт Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления