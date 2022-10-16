Женщину оштрафовали за сектантские лекции в Мангистау

Фото: Zakon.kz

Административный суд оштрафовал женщину в размере 14 МРП, то есть на 42 тыс. 882 тенге, сообщает Zakon.kz.

При мониторинге соцсетей полиция выявила факт распространения запрещенных аудиолекций, сообщили в ДП Мангистауской области. Полицейские установили личность 31-летней местной жительницы, которая является последовательницей деструктивных религиозных течений. На нее оформили протокол по административной статье "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции". Читайте также Третий день в Экибастузе ищут загадочно пропавшего мужчину

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