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В Турции приостановили работы на угольной шахте, где произошел взрыв

уголь Фото: pixabay
В провинции Бартын приостановлены работы на угольной шахте, где произошел взрыв метана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу, - цитирует ТАСС Донмеза.

Трагедия произошла в угольной шахте в районе Амасра на глубине 300 метров. В момент детонации в ней находились более 90 шахтеров. В результате взрыва 41 человек погиб, 58 были спасены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами.

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