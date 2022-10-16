Казахстанские тяжелоатлетки завоевали "золото" и "бронзу" на ЧА-2022

Казахстанские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали азиатского первенства по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит на помосте Бахрейна, сообщает Zakon.kz.

Айзада Муптильда стала чемпионкой Азии по тяжелой атлетике в весе свыше 87 кг. Бронзовой призеркой в том же весе стала еще одна казахстанка Любовь Ковальчук.

Ранее Артем Антропов завоевал медаль бронзового отлива в категории до 96 кг.

Отметим, что 16 августа Муптильда завоевала "золото" Исламиады и установила рекорд игр.

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