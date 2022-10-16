В Талдыкоргане на берегу Каратала незаконно добывали гравий

Фото: polisia.kz

Полицейские в ходе совместного с экологами рейда задержали на берегу реки Каратал два грузовика и экскаватор, сообщает Zakon.kz.

Техника использовалась для незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) тремя мужчинами, которые были доставлены в городскую полицию для дачи показаний. Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку. Старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетісу Баглан Рымжанов На нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в Департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом. Читайте также В ЗКО подростку выстрелили в живот В Усть-Каменогорске спасатели помогли щенятам выбраться из ямы В Турции приостановили работы на угольной шахте, где произошел взрыв

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