В Талдыкоргане на берегу Каратала незаконно добывали гравий
Фото: polisia.kz
Полицейские в ходе совместного с экологами рейда задержали на берегу реки Каратал два грузовика и экскаватор, сообщает Zakon.kz.
Техника использовалась для незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) тремя мужчинами, которые были доставлены в городскую полицию для дачи показаний.
Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку. Старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетісу Баглан Рымжанов
На нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в Департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом.
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