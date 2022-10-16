Психолог назвал признаки начала депрессии

Кандидат психологических наук Ирина Колиниченко назвала 5 признаков начала депрессии, сообщает Zakon.kz.

Эксперт считает, что "агрессия на себя" стоит первой в списке.

Страдание и душевная боль; резкое снижение интереса к жизни; длительное психомоторное возбуждение или, наоборот, заторможенность; бессонница или гиперсомния – дневная сонливость, чрезмерная продолжительность сна; ресурсы человека сильно снижаются, активность падает, не хватает сил для выполнения любой деятельности, – рассказала "Мосленте" Колиниченко.

По ее словам, больные депрессией редко просят о помощи, поэтому обратить внимание должны близкие люди. Психолог отметила, что человек с психическим заболеванием не занят "нытьем", а нуждается в помощи специалиста.

Также Колиниченко посоветовала не надеяться на успокоительные препараты, так как самолечение не приведет к положительному результату. В момент депрессии человек "испытывает душевное и физическое бессилие, чувство вины", что нельзя списывать на бессмысленную тревожность.