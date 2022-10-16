Спрос на недвижимость в Британии упал до самого низкого уровня за два года

Согласно данным крупнейшего британского застройщика Barratt, спрос на недвижимость в Великобритании сократился до самого низкого уровня с мая 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в период с июля по сентябрь 2022 года число еженедельных продаж домов в Британии снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом лишь в сентябре было продано на 44% меньше жилья, чем в сентябре 2021 года. Из-за этого активы застройщика упали практически на £1 млрд.

Также сообщается, что спрос на жилье сократился из-за хаоса и неопределенности на рынке ипотеки. По мнению издания, это произошло из-за политики британского правительства во главе с премьером Лиз Трасс.

Кроме того, уточняет иностранное СМИ, из-за роста процентной ставки домовладельцам стало сложнее платить за ипотеку. Помимо этого продолжают расти цены на продукты и энергоносители.