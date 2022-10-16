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Полицейский области Абай завоевал "бронзу" на Кубке Азии

спорт Фото: Дамир Секен/пресс-служба ДП области Абай
В городе Актау завершился Кубок Азии по спортивному и боевому самбо. Сотрудник отряда быстрого реагирования ДП области Абай стал бронзовым призером состязания, сообщает Zakon.kz.

В чемпионате участвовали 200 атлетов из более чем 13 стран. На ковре за победу боролись десятки чемпионов мира и победители континентальных турниров.

Дамир Секен, мастерски одолев своих соперников, стал бронзовым призером в весовой категории свыше 91 кг. Пресс-служба ДП области Абай

Дамир Секен работает в органах внутренних дел с 2017 года. Самбо он занимается более 5 лет.

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Елена Беляева
Абайская область Актау
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