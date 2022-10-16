Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стали известны подробности огнестрельного ранения подростка в ЗКО

авто Фото: Zakon.kz
В поселке Хан Ордасы два 15-летних мальчика находились в гараже, расположенном во дворе дома по улице Маметовой. Один из них выстрелил в другого из ружья марки ATA ARMS №D1808301, 12 калибра, сообщает Zakon.kz.

Ружье принадлежит 28-летнему дяде стрелявшего мальчика.

С диагнозом "огнестрельное ранение живота" пострадавшего подростка госпитализировали в центральную городскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.114 УК РК, и в отношении владельца огнестрельного оружия составлен протокол по ст. 484 ч.1 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик получил "огнестрельное ранение передней брюшной стенки". Санавиацией он был транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога.

Читайте также

В ЗКО подростку выстрелили в живот

В Усть-Каменогорске спасатели помогли щенятам выбраться из ямы

В Талдыкоргане на берегу Каратала незаконно добывали гравий

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться
Миграционная служба Алматы призвала граждан регистрироваться по месту жительства
пилот
Военный летчик из Болгарии установил новый рекорд Гиннесса
дождь, осень
Ливень, шквал и туман прогнозируют в ряде регионов Казахстана
полезный фастфуд
Диетолог назвала самый безопасный фастфуд
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления