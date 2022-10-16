Стали известны подробности огнестрельного ранения подростка в ЗКО

В поселке Хан Ордасы два 15-летних мальчика находились в гараже, расположенном во дворе дома по улице Маметовой. Один из них выстрелил в другого из ружья марки ATA ARMS №D1808301, 12 калибра, сообщает Zakon.kz.

Ружье принадлежит 28-летнему дяде стрелявшего мальчика.

С диагнозом "огнестрельное ранение живота" пострадавшего подростка госпитализировали в центральную городскую больницу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.114 УК РК, и в отношении владельца огнестрельного оружия составлен протокол по ст. 484 ч.1 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик получил "огнестрельное ранение передней брюшной стенки". Санавиацией он был транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога.